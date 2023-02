Brian Riemer veut un Anderlecht sous contrôle face à Ludogorets: «Certainement pas du football kamikaze»

Pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Conference League, Anderlecht devra surmonter la défaite 1-0 concédée à l’aller face à Ludogorets, jeudi soir.

Au vu de la première manche de la semaine dernière en Bulgarie, cela ne semble pas être une tâche impossible, même s’il faudra rester vigilant face à un adversaire qui évolue principalement en contre. « Pour moi, pas grand-chose ne change après ce match à l’extérieur », a avancé l’entraîneur d’Anderlecht Brian Riemer, mercredi. « Heureusement que les buts prépondérants en déplacement en cas d’égalité n’existent plus, car encaisser un goal pourrait vous tuer rapidement. Ne vous attendez pas non plus à une ruée. Nous devons attaquer de manière mesurée et ce ne sera certainement pas du football kamikaze. Nous prendrons l’initiative, de manière contrôlée. »

Riemer a également considéré qu’Anderlecht aurait mérité davantage en Bulgarie. « En football, la meilleure équipe ne gagne pas toujours. Si nous rejouons ce match 10 fois, nous le gagnerions plus souvent que nous ne le perdrions. Le résultat n’est pas bon, mais je suis satisfait de notre performance. Je veux en tenir compte pour ce match retour, même si ce sera un duel différent. »