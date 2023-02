Cancer du sein: davantage de tests permettant d’indiquer si une chimiothérapie est réellement nécessaire

C’est une illustration parfaite du concept de « médecine de précision » dans lequel notre pays tend à s’inscrire de plus en plus. Le principe est simple : on adapte de manière plus fine le traitement à la pathologie de la personne en la déterminant de façon plus précise en amont. Et c’est exactement à cela que servent les tests de profilage d’expression génique (dits GEP) : définir le profil génétique du cancer du sein d’une patiente et ainsi déterminer si une chimiothérapie est réellement indiquée dans son cas.