Des élèves témoignent après le décès d’une enseignante: «Nous avons entendu un cri, puis plus rien» (vidéo)

Une professeure d’espagnol a été tuée ce mercredi dans le collège-lycée de Saint-Jean-de-Luz, en France. Elle a été mortellement poignardée par un élève.

« Il s’est approché d’elle et lui a planté un grand couteau dans la poitrine, sans rien dire », a raconté à l’AFP Inès, 16 ans, qui se trouvait dans la classe de seconde du collège-lycée privé catholique Saint-Thomas d’Aquin au moment des faits, survenus en milieu de matinée.

« On ne savait pas comment réagir, il y a un élève qui a ouvert la porte et on est tous partis. Moi je me suis enfuie, je suis sortie de l’établissement et le père d’une copine est venu me récupérer, je ne me sentais pas en sécurité dans le lycée », a-t-elle ajouté, assurant qu’il « n’y avait jamais eu de problème entre » l’auteur de l’agression « et la professeure en classe ».

Des témoignages qui ne concordent pas toujours

Deux camarades de la classe de l’auteur présumé se sont également exprimés dans les colonnes de Sud Ouest. Leur témoignage est légèrement différent. « On a vu cet élève sortir quelque chose de son sac, un objet entouré de papier. Puis, il s’est dirigé vers la porte. Nous pensions qu’il voulait aller aux toilettes. En fait, il a bloqué l’accès. La professeure était alors au tableau, près de cette porte. Il s’est alors retourné et a asséné un coup avec ce qui ressemblait à un tournevis, au niveau du thorax. Nous avons entendu un cri, puis plus rien. »

S’ensuit un mouvement de panique. « Tout le monde a tenté de sortir en passant par une porte donnant sur une autre classe. Avec la peur, d’autres ont été tentés de passer par la fenêtre. Nous ne savions pas si tous les élèves avaient pu s’échapper. Avant de sortir, nous avons vu l’agresseur rester debout, son arme dans la main, cette dernière levée. Nous avons croisé une conseillère principale d’éducation dans le couloir à qui nous avons dit de courir. D’autres classes ont été alertées. Apparemment, les élèves ont été vite mis en sécurité. Nous, nous avons voulu sortir de l’enceinte pour nous éloigner le plus possible. »