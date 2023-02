Pour Julie Denayer, «Face au juge» est une immersion, pas de la téléréalité

Austère, la justice ? Mais encore, distante et incompréhensible ? On ne pourra pas reprocher à Face au juge de ne pas avoir tout fait – et de ne pas continuer à tout faire – pour inverser la vapeur. L’émission inaugure sa neuvième saison, ce dimanche, sous le signe du changement, fût-il dans la continuité. Celle-ci sera en effet la dernière, la vraie cette fois, pour le juge Luc Hennart, retraité depuis le mois de janvier 2021 et qui avait déjà partiellement fait ses adieux. Cette saison encore, Julie Denayer, présentatrice et productrice de l’émission la plus suivie de la chaîne – en dehors des retransmissions de football et des journaux télévisés –, a déniché de belles affaires, exemplaires du quotidien des tribunaux.

