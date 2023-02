Trottinettes: cinq accidents avec blessé(s) quotidiennement en Belgique

En 2022, et ce ne sont là que les accidents déclarés, il y a eu 1.715 accidents corporels recensés impliquant un utilisateur de trottinette électrique, ce qui représente en moyenne cinq accidents quotidiennement. Il y en avait 1.052 l’année avant, et 409 « seulement » en 2020…

Les données publiées dans ce baromètre proviennent des procès-verbaux établis par la police fédérale de la route et par les zones de police locale à la suite d’un accident ayant entraîné des blessures chez au moins une des personnes concernées. Les accidents corporels signalés – certains ne le sont pas – et les accidents mortels sont ainsi recensés par type d’usager de la route, et par région.

Premier constat : les chiffres sont, si on ne les compare qu’avec 2021, très alarmants puisque les accidents, avec tous les types d’usagers, sont en augmentation. Mais il ne faut pas oublier que les statistiques des années 2020 surtout, et 2021 partiellement, sont faussées par les mesures liées à la pandémie. Ainsi, s’il y a eu 37.306 accidents corporels l’an dernier contre 3.000 de moins l’année précédente, ils étaient au nombre de 41.097 en 2013. Le nombre de tués sur nos routes a également baissé depuis 10 ans, passant de 732 en 2013 à 521 en 2022. Et si l’augmentation est sensible en Wallonie en 2022 par rapport à 2021 (42 décès de plus), le drame de Strépy-Bracquegnies représente à lui seul 15 % de cette triste évolution négative.

Baisser de moitié le nombre de décès

L’objectif affiché depuis 2019 (618 décès) est d’arriver à faire baisser de moitié, d’ici 2030, le nombre de tués sur nos routes. Il y a donc encore de gros efforts à faire en la matière, et pour l’institut Vias, il n’y a qu’avec le permis à points qu’on peut y arriver. « Nous sommes persuadés que si on l’adopte en Belgique, les statistiques vont chuter, explique Benoit Godart, porte-parole de Vias. Aucun autre pays en Europe ne permet de tous les jours payer des perceptions immédiates, et ce sans jamais être inquiété ! Les 22 pays européens qui ont adopté le permis à points n’ont jamais fait marche arrière. » D’autres systèmes pourraient être adoptés, propose l’institut, comme les caméras employées aux Pays-Bas qui permettent de détecter automatiquement l’utilisation du GSM au volant.

Du côté des usagers faibles, piétons, cyclistes et utilisateurs d’engins roulants plus récents (trottinettes électriques, monoroues…), les chiffres sont largement en hausse depuis 10 ans et 179 décès ont été déplorés l’an dernier. En ce qui concerne les cyclistes (vélo classique et électrique), le nombre d’accidents corporels était de 8.745 il y a 10 ans (79 tués) et il a passé la barre des 10.000 en 2019. On a enregistré 11.419 accidents corporels à deux-roues (95 tués) en 2022. Notons toutefois que cette hausse significative sur les dernières années ne concerne pas les cyclistes « classiques », mais bien les personnes circulant avec un vélo électrique, où l’on est passés de 518 accidents en 2015 (première année de comptabilisation) à 3.378 l’an dernier (+ 39,9 % rien qu’en un an). On a déploré 37 tués avec ce système de locomotion, alors qu’on n’avait jamais passé la barre de 25 décès en 2019 encore.

Des conducteurs de trottinettes blessés quotidiennement

Les trottinettes électriques figurent aussi parmi les véhicules où le nombre de blessés parmi les usagers a explosé, avec + 63 % d’accidents rien qu’en un an, et quatre décès à déplorer. La nouvelle réglementation fédérale en la matière, qui interdit notamment d’être à plusieurs sur la trottinette et d’en emprunter en-dessous de 16 ans (sauf certaines espaces déterminés comme les Ravel), n’a visiblement pas encore porté ses fruits, même s’il ne faut pas oublier que l’offre augmente de manière exponentielle. « Nous pensons qu’il ne serait pas utile de légiférer plus maintenant », réagit Benoit Godart. « Il faut plutôt veiller à ce que les gens respectent les règles actuelles. » Le port du casque avec ce type d’engin est « fortement recommandé », mais pas obligatoire : « Les avis sont partagés en la matière », poursuit le porte-parole. « Si vous demandez à un urgentiste, il vous dira qu’il faut l’imposer, tandis qu’un expert en mobilité vous répondra que cela constituera un frein à l’usage de ce type de mobilité douce. Ce qu’il faut d’abord, c’est pouvoir conscientiser les jeunes aux risques qu’ils encourent en conduisant dangereusement leur trottinette ou en s’y mettant à plusieurs, et verbaliser les contrevenants. »