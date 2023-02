Sécheresse: le manque de pluie est réel en Belgique

Le mois de février est fort sec et suit un été 2022 qui fut particulièrement aride. Faut-il dès lors s’inquiéter et prendre des mesures comme certaines régions de France le font déjà, des rivières étant complètement à sec en ce début d’année… On n’en est heureusement pas là en Belgique. Bien sûr, la pluviométrie a été fort limitée ces dernières semaines et les statistiques parlent. A la station météo de référence d’Uccle, on en est pour l’heure à 8,3 litres/m2 en février alors que la moyenne se situe habituellement à 65 litres. « La différence est donc énorme et on arrivera peut-être à 15 litres de moyenne d’ici la fin du mois, si je suis optimiste… », relève Pascal Mormal, météorologue à l’Institut Royal de Météorologie. « Sur les 30 derniers jours, 12,6 litres/m2 sont tombés, ce qui est peu par rapport à la normale. Nous sommes donc en pleine période sèche et cela ne devrait pas trop s’arranger dans les jours à venir. On prévoit un peu de pluie mais ce ne sera pas énorme, même en Ardenne.