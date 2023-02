Maxime Denuc, l’homme qui faisait de la techno à l’orgue d’église

Quand on rencontre Maxime Denuc dans un bar de Schaerbeek pour discuter de son album Nachthorn , la sono passe The Velvet Underground & Nico . Soit, le mariage de l’avant-garde new-yorkaise et du rock 60’s. Et là, tout s’explique. A près de cinquante ans d’écart, le Toulousain de Bruxelles a eu une idée à peu près similaire : pourquoi ne pas marier l’orgue d’église à la techno ? Les opposés se rassemblent, les frontières tombent, les possibilités sont infinies. L’intéressé nous explique la genèse de son projet pas comme les autres.

1