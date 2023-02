Les joueurs du Standard ont savouré leur rencontre avec les supporters: «D’où on vient, il faut savoir en profiter»

Un millier de supporters du Standard a assisté, mercredi, à l’entraînement de leurs favoris, les félicitant pour le succès signé à l’Union et les encourageant pour le Clasico de dimanche à Anderlecht.

Après trois jours de repos accordés par Ronny Deila dans la foulée du succès décroché à l’Union, les joueurs du Standard ont repris, mercredi sur le coup de 11 heures, le chemin de l’entraînement. Avec, au menu, une séance de près de deux heures qui, ouverte au public, a attiré à l’Académie un millier de supporters trop heureux, à quatre jours du Clasico à Anderlecht, de pouvoir venir encourager leurs favoris. Si Philip Zinckernagel a été le premier à se présenter sur l’aire de jeu, suivi d’un Aron Dönnum enjoué, c’est Ronny Deila qui a été déclaré vainqueur à l’applaudimètre. Au total, ce sont 26 joueurs qui ont participé à la séance, dont 4 gardiens (Bodart, Henkinet, Poitoux et Epolo) et plusieurs jeunes émargeant au noyau du SL16, comme Leandre Kuavita, Ryan Berberi et Noah Mawete.