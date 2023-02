Flanders Classics généralise l’égalité des primes

Le cyclisme féminin ne cesse de poursuivre son ascension. En 2022, Flanders Classics avait offert les mêmes montants aux hommes et aux femmes sur le Tour des Flandres (50.000 € alloués à chaque épreuve, dont 20.000 pour les lauréats). Cette fois, un nouveau cap va être franchi. L’organisateur des plus grandes courses flandriennes, en étroite collaboration avec la société KPMG, a décidé d’aller un cran plus loin dans le développement et la professionnalisation du sport, en assurant l’égalité des primes à l’ensemble de ses courses printanières féminines. Cela concerne bien sûr encore le Ronde mais aussi dorénavant le Circuit Het Nieuwsblad, Gand-Wevelgem et A Travers la Flandre, dont le « prize-money » s’élève à 40.000 €. Sans oublier le GP de l’Escaut et la Flèche brabançonne, où les gains sont de 18.800 €.