Ligue des champions: Porto à dix face à l’Inter et Lukaku, Leipzig égalise contre Manchester City (direct)

L’Inter Milan de Romelu Lukaku, qui débute sur le banc, reçoit le FC Porto, qui avait terminé 1er de son groupe devant le FC Bruges. L’autre match du soir voit le RB Leipzig accueillir Manchester City, privé de Kevin De Bruyne, malade.

Inter Milan – Porto

Match intense entre Italiens et Portugais. Si le marquoir est toujours bloqué à 0-0, les offensives n’ont pas manqué de part et d’autre avec une grosse occasion pour chacun. Porto d’abord à la 37e avec une belle passe de Taremi vers Grujic qui a forcé Onana à repousser le cuir sur sa ligne. Galeno a alors tenté de la tête sur le rebond, mais c’est parti juste à côté du poteau. Quant à l’Inter, c’est dans la dernière action de cette première mi-temps qu’elle s’est procuré sa plus belle opportunité sur une tête de Bastoni, sortie par une magnifique parade réflexe de Diogo Costa

RB Leipzig – Manchester City