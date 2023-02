D’où nous vient cette affection obsessionnelle à l’égard des chats?

Ils ont de grands yeux, de petits nez, une bouille ronde : les chats nous rappellent les bébés. Et nous sommes incapables d’admettre qu’il s’agit en réalité de tueurs en série.

La fascination pour les chats et la mauvaise compréhension de leur bien-être activent chez leurs maîtres de nombreux réflexes défensifs tels que le déni, le rejet de la responsabilité ou la dévaluation des recherches scientifiques », détaille Marcin Urbaniak, professeur agrégé auprès de l’Université pédagogique de Cracovie, chercheur en cognitivisme, zoologue et bioéthicien. Il nous explique étape par étape comment on en arrive là.

Nous pardonnons beaucoup aux chats, alors que nous n’éprouvons aucune pitié, par exemple, pour une araignée. Est-ce que c’est dû au fait que les chats sont mignons ?