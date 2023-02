Avec «Drag Race», les homophobes n'ont qu'à bien se tenir

Paillettes, make-up et phrases cultes... Qui sera la meilleure drag queen de Belgique ? Le phénomène Drag Race est arrivé sur la RTBF la semaine passée dans son versant belge. Une émission de téléréalité tout ce qu'il y a de plus divertissant, mais avec un impact social fort. En effet, selon une étude universitaire publiée dans Journal of Management Studies( We are all born naked and the rest is Drag ), « RuPaul's Drag Race » permet de déstigmatiser la communauté LGBTQI+.