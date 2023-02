Sécheresse record en Italie du Nord: la guerre de l’eau est déclenchée

Une aridité sans précédent assèche les sources, résurgences, puits et bassins du Piémont, de la Lombardie, du Trentin et de la Vénétie. L’obsession n’est plus de canaliser les eaux, mais d’en stopper ne serait-ce qu’une goutte.

Pendant des siècles, les habitants des Alpes et de la plaine du Pô ont tout fait pour aider les fleuves et les rivières à s’écouler vers l’Adriatique. Aujourd’hui, ce monde de neige et d’eau, sang qui nourrissait toutes les terres, n’est plus qu’une lointaine nostalgie. « La sécheresse est si importante que même les lits vides des cours d’eau nous laissent indifférents, déplore Fabio Dosoli, batelier sur le Pô à Ostiglia. Le drame est désormais souterrain et malheureusement invisible. »