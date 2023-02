Gèle, neige… le froid fait son grand retour dans la météo belge

Ce soir et cette nuit, le ciel restera très nuageux à couvert avec des pluies répandues et plus prononcées. En seconde partie de nuit, les précipitations diminueront en intensité sur l’ouest et le centre. L’atmosphère deviendra brumeuse sur la plupart des régions et du brouillard se formera localement, surtout sur le Condroz et l’Ardenne. Les minima seront compris entre 5 et 7 degrés. Le vent faiblira et s’orientera graduellement au secteur ouest à nord-ouest. Au littoral, il deviendra à nouveau modéré en fin de nuit.

Ce jeudi matin, l’atmosphère sera encore brumeuse et le ciel restera très nuageux en beaucoup d’endroits ; il deviendra graduellement plus changeant dans le courant de la journée. Les champs nuageux laisseront parfois échapper quelques ondées, notamment l’après-midi. Les maxima seront compris entre 6 et 8 degrés en Ardenne, et entre 8 et 10 degrés ailleurs. Le vent s’orientera au secteur nord et deviendra faible à modéré ; à la côte, il virera au secteur nord à nord-est et deviendra assez fort avec des rafales jusqu’à 50 ou 60 km/h.

Durant la nuit de jeudi à vendredi, le ciel sera d’abord encore changeant. Ensuite, des nuages bas se formeront en Ardenne alors que les ouvertures deviendront plus larges ailleurs ; cela favorisera un refroidissement nocturne prononcé avec des gelées dans certaines régions ; les minima se situeront généralement entre -2 et +2 degrés, sous un vent faiblissant et devenant temporairement variable ou de secteur nord-nord-ouest à nord-nord-est.

Vendredi matin, les températures seront légèrement négatives par endroits, avec des nuages bas en Ardenne, et des éclaircies ailleurs (accompagnées de voiles d’altitude). Ensuite, les champs nuageux deviendront rapidement plus nombreux à partir du nord-ouest et donneront lieu à des pluies l’après-midi, surtout sur la moitié nord-est du territoire. Le temps restera par contre généralement sec sur les régions proches de la frontière française. Sur les hauteurs de l’Ardenne, nous prévoyons quelques précipitations hivernales. Les maxima seront compris entre 3 degrés en Hautes Fagnes et 8 degrés dans le sud-ouest, sous un vent modéré d’ouest virant au secteur nord-ouest.

Samedi, le ciel sera changeant à très nuageux avec quelques ondées à partir du nord. Sur les hauteurs de l’Ardenne, les précipitations prendront parfois un caractère hivernal. Les maxima seront compris entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 7 degrés en Basse et Moyenne Belgique, sous un vent de nord modéré, et assez fort à la côte.

Dimanche matin, il gèlera pratiquement partout. La journée sera ensoleillée avec, l’après-midi, possibilité de quelques champs nuageux par endroits. Il fera assez froid pour la saison avec des maxima de 1 degré en Hautes Fagnes à 6 degrés sur l’ouest, sous un vent de nord-est modéré et piquant.

La journée de lundi débutera également avec des gelées généralisées. Le temps restera globalement ensoleillé avec, l’après-midi, localement possibilité de quelques nuages. Les températures resteront inférieures aux normales de saison avec des maxima de 1 à 6 degrés, et un vent de nord-est augmentant encore la sensation de froid.