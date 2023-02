Romelu Lukaku sur le banc au coup d’envoi face à Porto: les explications du directeur sportif de l’Inter Milan

« Il a 103 kilos à porter sur ses épaules et doit être en bonne forme physique », a expliqué Marotta au micro de Sky Sport Italia. « Il n’est pas encore à 100 %, mais il est en train de retrouver sa meilleure forme, et l’entraîneur est le seul à pouvoir évaluer son efficacité et son utilisation. Les compétitions durent presque 100 minutes. »

Lukaku revient d’une longue période de blessure, ayant manqué une grande partie de la saison en Serie A. Et la Coupe du monde fin 2022 n’a pas non plus aidé à sa récupération. « C’est un professionnel sérieux », poursuit Marotta. « Nous sommes à plus de la moitié de la saison et il n’a pas apporté la contribution qu’il voulait apporter, mais nous sommes confiants pour les prochains matches. »