En un an, Anderlecht et le Standard ont fait leur révolution

Anderlecht et le Standard, qui s’affronteront dimanche soir (18h30) au Lotto Park, n’ont pas brillé, au cours de ces dernières années, par leurs résultats. Erreurs de gestion, mauvais choix en termes de recrutement de joueurs, mauvais investissements, directions chahutées, changements de cap à répétition, performances sportives bien en deçà des attentes et problèmes financiers inextricables: les deux rivaux ancestraux auront été pris dans une spirale infernale dont ils tentent, aujourd’hui, de sortir. Que de choses ont changé, tant au Lotto Park qu’à Sclessin, depuis leur dernier affrontement à Anderlecht (1-1), le 16 janvier 2022! C’est bien simple, 406 jours plus tard, chacune des deux équipes ne devrait aligner, dimanche, que 4 joueurs qui avaient été titulaires ce jour-là. Murillo, Verschaeren, Amuzu et peut-être Refaelov à Anderlecht, Bodart, Laifis, Cimirot et Dönnum au Standard.