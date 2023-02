Gérald Kilota est prêt à forcer le destin à Seraing

Quand Thétis tient Achille par le talon pour le plonger dans le Styx afin de le rendre invincible, elle ne se doute pas qu’elle porte son fils par la partie du corps qui deviendra sa plus grande faiblesse. Le 13 juillet dernier, Gérald Kilota ne pense évidemment pas à cette légende quand, lors d’un match amical face à Saint -Trond, il enferme son genou entre ses mains. Pour une fois, le sourire éclatant du cadre sérésien s’efface. Six mois plus tard, il nous adresse un grand rire en dépit du partage contre Zulte (1-1). « Hé, cela fait longtemps que je ne t’ai pas vu », glisse-t-il en nous offrant une chaude accolade. Monté au jeu en seconde période, il a doublé son temps de jeu de la saison. Son total est désormais de 37 minutes, pour 2705 lors de la compétition régulière du défunt championnat. Un écart immense pour l’ancien capitaine miné par la poisse. « Chaque matin, je me lève en me demandant comment le corps va réagir. C’est difficile à expliquer et embêtant… »