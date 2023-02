Eloge de l’altérité, La mémoire de l’eau...: les cinq spectacles à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

Eloge de l’altérité ****

Jusqu’au 25/2 au Théâtre Océan Nord, Bruxelles.

Le théâtre, art de l’autre ? En se posant cette question, Isabelle Pousseur nous invite à décortiquer sa pratique (intimement liée à sa vie) dans un spectacle vivant, passionnant, généreux. On y dialogue, on y danse, on y rit. Pendant trois heures, la metteuse en scène et pédagogue nous convie au cœur du réacteur. Elle décortique sa méthode, révèle ses outils, plonge dans ce qui l’a construit. Entourée d’une quinzaine d’acteurs et de danseurs, mais aussi d’un pianiste (Jean-Luc Plouvier), la sexagénaire partage ses réflexions, ses souvenirs, ses observations, ses amours (pour Koltès, Shakespeare, etc.) sous l’égide de l’intelligence collective.