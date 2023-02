Le parlement bruxellois s’offre une importante statue du Chat de Philippe Geluck à 370.000 euros

Le parlement de la Région bruxelloise a acheté une statue inédite du Chat, a rapporté La Libre Belgique. Cette statue de Philippe Geluck est très imposante, avec ses 2.500 kg et ses 3 mètres de haut. Elle sera installée dans le jardin intérieur du parlement et aura pour thématique la « “Bruxellitude” et le parlement comme lieu d’échange de points de vue », a précisé la porte-parole de Rachid Madrane (PS), le président du parlement.

Le coût de l’opération ? 370.000 euros, une somme inhabituellement élevée. « Ce n’est certes pas donné, mais c’est un choix qui s’inscrit dans le soutien au musée du Chat », précise la porte-parole de Rachid Madrane. « La vente de ces statues permet de financer le projet. Le gouvernement soutenait déjà la construction de ce musée, le Parlement le fera également en lui achetant une œuvre ».