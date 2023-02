Le mystérieux financement de SADF, le think tank bruxellois d’un ex-eurodéputé

Un eurodéputé sortant, une ONG au nom angélique et au financement opaque, un état qui cherche à se refaire une réputation. Il n’y a pas que le Qatargate qui réunit ces ingrédients dans un même cocktail. Dans le cadre de l’enquête Story Killers pilotée par Forbidden Stories, une entité a retenu l’attention de Knack et du Soir, les partenaires belges de ce consortium. Son petit nom : SADF, pour South Asia Democratic Forum. Une association sans but lucratif créée le 3 février 2011 à Bruxelles, animée des plus saines intentions. « L’ASBL a pour objectif primordial de rassembler des individus et des institutions privées et publiques de l’Asie du Sud avec des individus et des institutions privées et publiques de l’Union européenne », peut-on lire dans ses statuts. Elle « cherchera à promouvoir la justice, la paix et la sécurité au sein d’alliances internationales. Les plus hautes normes d’intégrité et d’éthique sont fixées comme priorités ».