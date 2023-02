Ligue des champions: grosse altercation entre deux joueurs de l’Inter Milan face à Porto (vidéo)

Le match entre l’Inter Milan et Porto en 8e de finale de Ligue des champions était très tendu ce mercredi soir. Et ce même au sein d’un même camp à l’image de ce vif échange entre André Onana et Edin Dzeko.

Peu avant la mi-temps, les caméras ont capté une altercation entre les deux joueurs de l’Inter Milan. Selon le Corriere dello Sport, Dzeko n’aurait pas apprécié les plaintes de son gardien auprès de l’arbitre suite à une faute de Mehdi Taremi sur leur coéquipier Alessandro Bastoni. Le Bosnien aurait alors lâché : « Tu dois te taire et retourner dans ton but ». Onana voit rouge et semble ne pas vouloir en rester là dans cet échange. Hakan Calhanoglu a dû intervenir pour calmer le portier, plaçant même sa main sur sa bouche comme pour l’empêcher d’envenimer l’affaire.