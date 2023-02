Le but de Romelu Lukaku qui mène l’Inter Milan vers la victoire contre Porto en Ligue des champions (vidéo)

Romelu Lukaku retrouve ses sensations sur le terrain et surtout, face au but. Ce mercredi face à Porto en 8e de Ligue des champions, le Diable rouge a délivré l’Inter Milan en ouvrant le score à la 86e minute et menant son équipe vers une victoire importante.

Monté à l’heure de jeu, Lukaku a rapidement eu un impact dans la rencontre en amenant le danger devant la cage de Diogo Costa. Et il est finalement parvenu à concrétiser avec un beau but en fin de match qui fait énormément de bien à l’Inter, mais surtout à lui.