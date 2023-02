Arnold Clark Cup: les Red Flames dévorées par les Lionesses en finale (vidéos)

On savait que le match serait compliqué à gérer, on ne s’était pas trompé. Les Belges n’ont pas existé face à des Anglaises qui ont marqué leur territoire… et leurs ambitions pour la Coupe du monde 2023, qui se jouera cet été.

Trop rapides, trop puissantes, trop techniques, trop… tout : les Anglaises n’ont laissé aucune chance aux Red Flames en finale de l’Arnold Clark Cup (6-1), disputée à Bristol dans un stade rempli de 26.000 spectateurs brittons forcément conquis. Conquis par la vitesse d’exécution de Chloe Kelly, Georgia Stanway, Keira Walsh et consorts. Des joueuses qui ont illuminé une rencontre où on a mesuré l’écart qui subsiste entre une Belgique classée à la vingtième place au classement Fifa et la nation championne d’Europe, plus que jamais candidate au titre mondial qui se jouera cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Un tournoi auquel le Portugal, lui, participera bel et bien, après avoir sorti les Flames en barrages en octobre dernier. De quoi ajouter des regrets à la déception d’une fin de tournoi bien douloureuse pour Tessa Wullaert et ses équipières.