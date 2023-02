BNP Paribas assignée en justice: «Il s’agit d’un procès historique»

Trois ONG françaises ont déposé plainte contre BNP Paribas au tribunal judiciaire de Paris, jeudi matin, font-elles savoir au travers d’un communiqué de presse. Elles reprochent à la banque de continuer à investir massivement dans les énergies fossiles et, ce faisant, à contribuer substantiellement « au changement climatique ».

Les Amis de la Terre France, Notre Affaire à Tous et Oxfam France demandent à BNP Paribas de mettre fin à ses soutiens financiers aux nouveaux projets d’énergies fossiles et d’adopter un plan de sortie du pétrole et du gaz. « Il s’agit d’un procès historique : le premier contentieux climatique au monde visant une banque commerciale », précisent-elles.

Les trois associations saisissent la justice par une assignation en cours de signification pour non-respect de la loi sur le devoir de vigilance des multinationales. Le responsable de plaidoyer chez Oxfam France, Alexandre Poidatz, ajoute : « Nous rappelons fermement par cette assignation que nos associations sont déterminées à obtenir une décision contraignante du juge. » Selon l’associé du cabinet Seattle Avocats, François de Cambiaire, la peine encourue peut aller « jusqu’à l’arrêt de l’activité à l’origine du dommage et même le désinvestissement ».

D’après les associations, BNP Paribas est « le premier financeur mondial des huit majors pétro-gazières européennes et nord-américaines, à elles seules impliquées dans plus de 200 nouveaux projets d’énergies fossiles aux quatre coins du monde ».

De son côté, l’institution financière a annoncé fin janvier « la réduction de ses encours à l’extraction et à la production de pétrole et de gaz » à horizon 2030 et assure ne plus financer « de projet pétrolier depuis 2016 ». Ces mesures sont cependant insuffisantes aux yeux des trois ONG.