Une grande marque va ouvrir deux nouveaux magasins en Belgique

Coolblue a prévu d’ouvrir deux nouveaux magasins en Belgique cette année, sans que l’on ne sache où précisément, a communiqué le groupe néerlandais, spécialisé dans le commerce électronique, lors de la présentation de ses résultats annuels.

D’après le CEO, Pieter Zwart, Coolblue a connu une année difficile. Les consommateurs ont fait attention à leurs dépenses en raison de la crise énergétique et la forte inflation : les télévisions et les laptops ont ainsi connu une plus faible demande que les autres années.