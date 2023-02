Stephan Eicher à Bozar: voir un ami chanter

Pendant la pandémie, Stephan Eicher s’est produit en plein air sur un « Radeau des libertés » qui n’existe plus. N’en reste que le bois dans lequel un luthier a façonné sa nouvelle guitare qu’il est tout fier de nous présenter, entouré des seuls Reyn Ouwehand aux claviers, Simon (Simi) Gerber à la guitare et à la basse et de la harpiste Noemie Von Felten à la harpe. Tous assis autour d’une belle table en bois. Un bois qui va à ravir avec celui de la salle Henri Lebœuf et des quatre armoires décorant la scène.