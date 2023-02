L’usine à fake news au service du pouvoir indien passe par Bruxelles

L’ONG belge, EU DisinfoLab, a confié son troisième rapport sur la désinformation en Inde au consortium de journalistes d’investigation Forbidden Stories (dont Le Soir fait partie).On y découvre univers bidon de faux journaliste basé à Bruxelles, de faux médias, de fausses conférences, de faux ThinkTank… Et une agence de presse douteuse. Voyage au cœur d’une des plus grandes opérations d’influence au monde.

(avec Forbidden Stories)

C’est l’histoire abracadabrantesque d’une gigantesque fabrique à fake news en Inde, qui prend notamment ses racines à Bruxelles. Dans cet univers, d’apparence ultra-sophistiqué, s’entremêle un fouillis de fumisteries : faux journalistes, médias en toc, agence de presse fantoche, experts bidons, pastiches d’ONG, coups tordus… Une illusion du vrai, ou « post-vérité », savamment manipulée au service gouvernement de Narendra Modi. Pour nourrir son discours nationaliste hindou, anti-Pakistan ou anti-chinois. Ses violations des droits humains dans le Cachemire, aussi. Le bricolage est à ce point rodé qu’il gangrène la vie politique de « la plus grande démocratie du monde », au nez et à la barbe des institutions internationales, comme l’Otan, l’ONU ou la Commission européenne. Bienvenue dans le monde de l’imposture à échelle industrielle, où il est aussi question d’un certain « Phillipe Jeune », pseudo-journaliste prétendument basé à Bruxelles.