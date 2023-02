Affaire du greffier: le bureau du parlement wallon était informé dès 2016

Cohezio, l’organisme externe de protection et de prévention au travail auquel le parlement wallon était affilié à l’époque a été entendu par les enquêteurs tout récemment.

Cité par Sudinfo, le service externe de prévention et de protection au travail a précisé avoir été contacté en 2016 par des fonctionnaires du parlement wallon via une plainte collective. Les conseillers en prévention de Cohezio ont très clairement identifié des risques psychosociaux importants pour le personnel et émis une série de recommandations à l’employeur, via le bureau du parlement wallon.