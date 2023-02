Le télescope James Webb fait une découverte majeure: «Ça pose des problèmes pour la science»

Je pensais d’abord que nous avions commis une faute. » Des astronomes sont déconcertés depuis que le télescope spatial James Webb a découvert six énormes galaxies « qui ne pouvaient pas exister ». La découverte est à ce point inattendue qu’elle pourrait bouleverser les théories actuelles sur l’origine de l’univers.

La lumière de ces galaxies ayant été captée pourrait être âgée de 13 milliards d’années, ce qui signifie que les galaxies existaient déjà 500 à 700 millions d’années après le Big Bang. « Notre univers n’avait alors que 3 % de son âge actuel », a commenté Joel Leja, de la Penn State University.

« On s’attendait à ne trouver que des petites et jeunes constellations, mais on a découvert des objets aussi lourds et adultes que notre Voie lactée, avec des étoiles jusqu’à 100 fois plus lourdes que ce à quoi on s’attendait. »

Ces galaxies contredisent presque tous les modèles actuels au sujet de l’univers primitif. Pour expliquer leur existence, les scientifiques devront peut-être revoir certaines règles de base de la cosmologie. « Il semblerait qu’on ait trouvé des choses tellement inattendues que ça pose des problèmes pour la science », commente Joel Leja.

Les modèles actuels suggèrent que l’univers, après une période d’expansion rapide, a dû attendre plusieurs centaines de millions d’années, le temps qu’il refroidisse, pour que le gaz fusionne et que puissent se former les premières étoiles et galaxies, ce qui ne colle pas avec l’âge estimé de ces « objets lourds et adultes ».

De plus profondes études sont cependant encore nécessaires. Ainsi, certains des objets trouvés pourraient être des trous noirs supermassifs cachés.