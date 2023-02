Enseignement supérieur: la Fef s’oppose au nouveau calendrier académique

Dans une note de minorité adressée à l’Ares (la coupole de l’enseignement supérieur), la Fédération des étudiants francophones se montre réticente face à la révision des rythmes académiques soutenue par la ministre de tutelle, Valérie Glatigny (MR), et les établissements d’enseignement supérieur. La Fef dit s’opposer à toute réforme qui n’irait pas de pair avec « une révision antérieure et approfondie des pratiques d’enseignement, d’évaluation et des moyens supplémentaires ».

À lire aussi Enseignement supérieur: sessions d’examens, vacances… voici la révolution des rythmes

Les représentants étudiants estiment que le projet, tel que proposé actuellement, se concentre principalement sur un alignement avec le calendrier de l’enseignement obligatoire, laissant de côté « d’autres questions essentielles visant, pourtant, le bien-être des étudiants ».

Balises et souplesse

L’an dernier et dans la foulée de la réforme des rythmes de l’obligatoire, Valérie Glatigny avait confié à l’Ares la gestion d’un groupe de travail réunissant les universités, les hautes écoles, les écoles supérieures des arts, les syndicats, les étudiants, les mouvements de jeunesse et le monde sportif. Ce groupe de travail était chargé de dégager les grands principes de la future réforme qui bouleverserait l’enseignement supérieur.

Après plusieurs mois de discussions, le groupe de travail s’est accordé sur différents points : une rentrée fin août alignée sur le calendrier des plus jeunes, un véritable break durant les périodes de Noël et Nouvel An, une fin de second quadrimestre à la mi-mai et une troisième session avancée fin juin pour permettre une véritable coupure en juillet-août. Chaque institution serait libre de fixer les périodes de remédiations, de blocus et d’examens. Le timing de mise en œuvre reste, lui, à préciser.

À lire aussi Enseignement: voici le calendrier des prochains congés scolaires

Au Soir, Valérie Glatigny se disait favorable à une certaine souplesse. « En dehors des semaines de cours obligatoires, les universités peuvent ménager des temps d’étude pour les étudiants, ça se fait en général en concertation avec les conseils étudiants. Ce n’est pas à la ministre de réguler dans un décret le nombre de semaines de blocus pour telle ou telle formation. »