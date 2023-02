Pression maximale sur les Belgian Lions: voici comment la Belgique peut décrocher son ticket pour la Coupe du monde

La Belgique rencontre la Grande-Bretagne à Newcastle, vendredi, dans son avant-dernier match de qualification à la Coupe du monde masculine de basket. Les Belgian Lions, qui n’ont plus leur sort entre leurs mains, doivent battre les Britanniques, ainsi que les Turcs lundi, et espérer un coup de pouce de la Grèce.

La Belgique occupe la cinquième et avant-dernière place du groupe I avec 11 points. Les trois premières nations décrochent leur ticket pour le Mondial, organisé en Indonésie, au Japon et aux Philippines (25 août-10 septembre). La Lettonie (15 points) et la Grèce (13 points) sont hors de portée des Lions. Par contre, la Belgique peut encore dépasser la Serbie (13 points), qu’elle a battue deux fois. Pour cela, les troupes de Dario Gjergja doivent gagner leurs deux derniers matchs, en Grande-Bretagne (9 points) et face à la Turquie (11 points) à Mons, et espérer deux défaites de la Serbie. Les Serbes se déplacent vendredi en Grèce et reçoivent la Grande-Bretagne lundi. Si ce scénario, difficile, se produit, la Belgique se qualifiera pour sa première Coupe du monde masculine.