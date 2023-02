Delhaize: au moins 50 magasins spéciaux vont ouvrir

Delhaize a lancé, il y a un an, son premier Shop&Go sans personnel, en collaboration avec Selecta. Un an plus tard, leur nombre a été multiplié par… 50, rappelle Gondola. Et la croissance va se poursuivre, puisque l’objectif est « au minimum de doubler ce nombre pour 2024 », selon le CEO de Delhaize, Xavier Piesvaux. « Vu que nous avons déjà ouvert cinquante succursales depuis le début du projet, il y a exactement un an, nous sommes parfaitement en mesure de réaliser cette ambition. »

Ces magasins ont plusieurs particularités : ils sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sont présents dans différents établissements (écoles, hôpitaux, entreprises publiques) et ne sont accessibles qu’aux visiteurs et collaborateurs de l’établissement où ils sont implantés.