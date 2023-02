La madeleine, gourmandise universelle qui goûte la nostalgie

Elle rappelle aux grands leur enfance et fabrique chez les enfants des souvenirs pour quand ils seront grands. Incontournable de la pâtisserie en famille pendant les vacances, la madeleine ne doit son succès qu’à une chose : sa simplicité.

On ne va pas vous ressortir le coup de la madeleine de Proust. Pourtant, un siècle après la publication de Du côté de chez Swann, trois siècles après la création de ce petit gâteau, le souvenir provoqué par la dégustation d’une madeleine est toujours son argument de vente numéro un. Quand on demande à Nikolas Koulepis, grand chef pâtissier grec basé à Ixelles, pourquoi il vend un produit aussi simple que la madeleine, on se rend vite compte que la réponse est dans la question : « C’est un gâteau si simple qu’il ramène n’importe qui à son enfance, un peu comme un brownie ou un cake », explique-t-il. « Honnêtement, je pense que je ne connais personne qui m’ait un jour dit qu’il n’aimait pas les madeleines. »