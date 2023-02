Emiliano Martinez regrette son geste obscène après la finale de la Coupe du monde: «C’était stupide»

Dans une interview accordée à France Football, Martinez avait évoqué, dans un premier temps, ses gestes obscènes et ses chambrages à l’encontre de Kylian Mbappé : « Ce qu’il se passe dans le vestiaire aurait dû y rester, cela n’aurait pas dû sortir », regrettait-il quant à sa danse relayée sur les réseaux sociaux. « Quand la France avait gagné contre nous en 2018, je me souviens qu’il y avait eu des chants sur Messi (une chanson à la gloire de N’Golo Kanté au marquage de la star argentine avait eu un vrai succès, NDLR). C’est pareil, si une équipe gagne contre le Brésil, ils vont forcément faire des chants incluant Neymar. Je n’ai absolument rien de personnel contre Mbappé. Si on chante sur lui ou Neymar, c’est justement parce que ce sont des cracks. »

Et d’ajouter à propos de l’épisode de la poupée : « En fait, les gens nous envoyaient des poupées tout au long de notre trajet », racontait-il. « À un moment, l’une d’elles tombe à mes pieds avec le visage de Mbappé, je l’ai ramassée et ça m’a fait marrer, je l’ai montrée pendant deux secondes et je l’ai jetée de nouveau, c’est tout. Comment voulez-vous que je me moque de lui ? Il m’a mis quatre buts (trois buts et un penalty transformé, NDLR) ! Quatre buts en finale. Il doit penser que c’est moi sa poupée. »