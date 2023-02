Peter Van Petegem: «Je rêve d’un duel entre Arnaud De Lie et Tom Pidcock au Nieuwsblad»

L’ancien triple vainqueur de l’épreuve, record qu’il partage avec Sterckx et Bruyère, apprécie la fougue et le cyclisme sans complexe des jeunes. Raison pour laquelle il cible un sprint d’enfer, samedi, entre l’Ardennais et le Britannique.

Peter Van Petegem est un homme très occupé. Sa reconversion dans les assurances pour sportifs de haut niveau le mobilise en permanence. Puis bon sang ne saurait mentir, il suit ses deux fils, l’un, Axandre, chez Jumbo développement l’autre, Maurits, chez Bingoal développement. Il a cédé le manche de la direction de course de l’Omloop à Scott Sunderland, employé par Flanders Classic. « Pour le reste, on ne m’appelle pas. Je ne suis pas un chaud partisan des troisièmes mi-temps et des débats télévisés sans fin après les courses. Je préfère aller sur place, profiter, discuter avec les gens », explique le triple vainqueur de la course d’ouverture (comme Sterckx et Bruyère), auteur également du fameux doublé tellement rare, Tour des Flandres-Paris Roubaix dans la même année (2003).