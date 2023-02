Quand les Stones invitent Paul et Ringo

Come Together : c’est le très judicieux titre de l’article du Guardian qui confirme l’indiscrétion du magazine Variety, entre-temps validée par un représentant des Rolling Stones. Oui, Paul McCartney et Ringo Starr ont bien accepté de rejoindre Mick, Keith et Ron en studio, les trois Stones travaillant sur un album avec leur nouveau batteur Steve Jordan. Il s’agit d’une seule chanson pour le moment et encore, on parle d’une simple ligne de basse pour Paulo et d’un petit jeu de baguettes pour Starkey.

Voilà une nouvelle qui fait fantasmer la planète rock bien sûr, certains parlant d’une réunion mythique Beatles-Stones mais comme l’a dit George Harrison in illo tempore : « Les Beatles ne se reformeront pas tant que John est mort. »