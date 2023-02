Du soleil et des températures glaciales: les prévisions météo des prochains jours

Le temps sera souvent nuageux, jeudi après-midi, et ponctué d’averses. En fin de journée, davantage d’éclaircies se développeront, principalement sur l’ouest et l’extrême sud du pays, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Les maxima oscilleront entre 6 en Ardenne et 10 degrés ailleurs, sous un vent faible à modéré.

Ce soir et en début de nuit, de nombreux nuages (porteurs averses) alterneront avec quelques larges éclaircies. Par la suite, le temps deviendra sec et de la brume ou du brouillard (givrant) se formera rapidement en Ardenne. Les minima seront compris entre -2 degrés dans les Polders ou en Ardenne et +3 degrés en bord de mer.

Vendredi, le cocktail météo promet un peu de soleil sur le nord-ouest, des nuages en Ardenne, l’arrivée de la pluie dans l’après-midi et quelques flocons sur les reliefs en fin de journée. Les maxima ne dépasseront pas les 8 degrés.

Samedi, le ciel sera changeant à parfois très nuageux avec, en plaine, quelques ondées ou éventuellement des giboulées. Sur les hauteurs de l’Ardenne, les averses seront parfois sous forme de neige fondante, voire de neige pouvant tenir au sol en Hautes-Fagnes ; les quantités de précipitations resteront toutefois limitées. Les maxima seront compris entre 1 et 5 degrés en Ardenne, et entre 5 et 7 degrés ailleurs. Le vent sera modéré et s’orientera au secteur nord dans les terres ; à la côte, il sera assez fort et virera au secteur nord à nord-est, avec des rafales jusqu’à 50 ou 60 km/h.

Dimanche, après une nuit froide marquée par des gelées généralisées, la matinée débutera sous un soleil généreux. Ensuite, nous prévoyons quelques passages nuageux ; ceux-ci pourraient localement encore laisser échapper quelques gouttes, un peu de grésil, ou quelques flocons (notamment sur les hauteurs de l’Ardenne). Il fera assez froid avec des maxima de 0 ou -1 degré en Hautes-Fagnes à +5 ou +6 degrés en plaine. Le vent modéré à parfois assez fort de nord-est accentuera la sensation de froid.

Pendant la nuit, le mercure pourrait plonger jusqu’à – 7 degrés.

Lundi, le temps sera sec et lumineux. Quelques champs nuageux pourraient toutefois dériver sur le nord-ouest du pays. Il fera froid avec des maxima de ou -2 à +1 degrés en Ardenne et atteignant difficilement les +4 ou +5 degrés en plaine. Le vent modéré à parfois assez fort de nord-est restera alors piquant. Le gel nocturne restera généralisée.