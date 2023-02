Ukraine, un an d’invasion: de A à Z, le dico de la guerre

Depuis le 24 février 2022, de nombreux mots se sont imposés pour décrire la situation et les enjeux de l’invasion russe en Ukraine. Qu’est-ce qu’un crime de guerre ? Qu’est-ce qu’une guerre hybride ? Qui sont les paramilitaires du groupe Wagner ? Pourquoi parle-t-on d’un « nouveau Yalta » ? « Le Soir » raconte un an d’invasion grâce aux 26 lettres de l’alphabet.

Armes non létales : Egalement appelée sublétale ou incapacitante, une arme non létale est conçue pour que la cible ne soit pas tuée ou blessée grièvement. Ce type d’arme est principalement utilisé pour le maintien de l’ordre, dans la dispersion d’émeutes et l’autodéfense. On regroupe sous ce vocable des armes conçues comme sans effet à long terme dans le cadre d’un usage normal. Mais comme avec n’importe quel instrument, elles peuvent être la source d’accidents ou être mal utilisées et restent donc des armes.