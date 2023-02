Inflation: voici l’évolution des prix de vos produits alimentaires préférés (Infographie interactive)

Le pain, la charcuterie et la bière, ces produits alimentaires dont le prix continue d’augmenter. Face à l’inflation qui persiste en Belgique, « Le Soir » analyse ce qui a changé en un an.

Le prix de la majorité de notre nourriture est en augmentation en janvier 2023, d’après les chiffres de Statbel. Les produits alimentaires ont été répartis en 60 types d’aliments et boissons différents. L’évolution de ces catégories est visible en janvier 2022 et en janvier 2023.

C’est le fromage qui obtient la plus grosse évolution en une année. En janvier, son indice de prix était à 10,54 % et après une année, il est passé à 11,44 %. Parmi les 60 % des aliments dont l’indice de prix à la consommation a augmenté en 2023, nous trouvons le beurre qui passe de 2,05 % à 2,41 %. L’indice du pain est également en hausse, avec 10,06 % en 2022 et 10,46 % en 2023. Enfin, l’inflation se poursuit pour la volaille qui avait un indice à 4,69 % l’année précédente. En 2023, celui-ci s’élève à 5,03 %.