Métro: la Stib s’active pour stopper les nuisances sonores (photo)

La Stib mise sur l’identification et le profilage des roues défectueuses qui engendrent des nuisances sonores et vibratoires. En attendant une solution définitive.

Mais comment faire pour, qu’enfin, la roue tourne ? Telle est l’épineuse équation que tente de résoudre la Stib dont les métros de dernière génération, les M7, engendrent bruit et vibrations dans les habitations de nombreux riverains installés le long des lignes 1 (Gare de l’Ouest/Stockel) et 5 (Erasme/Herrmann-Debroux). En cause, les roues des nouvelles rames qui ont une fâcheuse tendance à l’ovalisation.