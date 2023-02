La Sûreté de l’Etat a désormais un accès direct aux données de police de chaque citoyen

Le conseil des ministres de vendredi dernier, annonce le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld), a approuvé un arrêté royal prévoyant cet accès direct en l’encadrant juridiquement, notamment pour ce qui concerne la protection des données. « Le spectre de l’extrémisme dans notre société est devenu plus diffus, a exposé le ministre. Nous avions l’habitude d’avoir affaire à des réseaux organisés, aujourd’hui la menace vient beaucoup plus d’acteurs solitaires et d’individus instables. Il est donc important pour nos services de renseignement de pouvoir évaluer à qui ils ont affaire, et l’accès direct aux informations policières est dans ce cadre très important. »