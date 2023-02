Pierre Locht dévoile les ambitions sportives du Standard: «Le top 8 au terme de cette saison, l’Europe la saison prochaine»

Que serait pour le Standard une saison réussie ?

En début de saison, j’avais répondu : « Faire mieux que la saison dernière », ce qui n’était pas mettre la barre trop haut, parce qu’il y avait énormément d’incertitudes avec la reprise du club et l’arrivée de Fergal Harkin au mois d’août seulement, mais aussi trop de paramètres incertains pour pouvoir fixer un vrai objectif. Maintenant, vu le bon début de saison et les choses qui se sont mises en place plutôt positivement, on s’est fixé l’objectif du top 8, sur le plan sportif et financier.