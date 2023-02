Colruyt, Delhaize… l’industrie agroalimentaire peine à s’approvisionner en poivrons et tomates

Colruyt, Delhaize… face aux conditions météorologiques anormalement froides et humides en Espagne et au Maroc ainsi qu’à la flambée des coûts de l’énergie, l’industrie agroalimentaire belge rencontre des difficultés pour s’approvisionner en poivrons jaunes et en tomates.

« Au niveau de l’approvisionnement en légumes du sud, le marché est sous pression. Par exemple, cet hiver, à cause des coûts énergétiques, c’est 800 hectares belges de tomates en moins par rapport aux autres années. Ce qui naturellement, a augmenté la demande envers l’Espagne et le Maroc », nous explique Silja Decock, responsable presse pour Colruyt. Si grâce aux partenariats avec divers fournisseurs, la grande surface continue – difficilement – à s’approvisionner, certaines enseignes sont obligées d’arrêter temporairement la vente de produits.

C’est le cas notamment de Delhaize qui a décidé de cesser – pour une durée indéterminée – la vente de poivrons jaunes en Belgique. En effet, le poivron qui est originaire d’Amérique du Sud et du Mexique, requiert une bonne exposition au soleil, des sols chauds ainsi que d’être à l’abri du vent. Or, cette année des températures hivernales particulièrement basses ont été enregistrées dans la péninsule ibérique, non sans conséquences pour la récolte des produits agricoles.

Dès lors, considérant le poivron jaune comme une denrée rare, les fournisseurs sont obligés de le récupérer à des prix anormalement élevés. Mais dans ce contexte d’inflation, qui a marqué l’année 2022 – atteignant 13,1 % en octobre en Belgique –, les opérateurs agroalimentaires nationaux ne souhaitent pas répercuter une telle augmentation de prix sur les clients.

Privés mais préservés

« Nous essayons effectivement de défendre le pouvoir d’achat de nos clients par ce genre de décisions. Or, qui dit moins de poivrons, dit moins d’offre, et donc des prix qui augmentent pour les volumes disponibles », relate Karima Ghozzi, porte-parole de la marque au lion. Chez Delhaize, donc, les consommateurs seront privés de poivron jaune, mais logiquement préservés d’un changement rapide et conséquent de son prix.