«Jusqu’à la victoire»: de Kiev à Demydiv, l’incroyable résistance de la population ukrainienne

Envoyée spéciale dans l’oblast de Kiev

Les Ukrainiens sont des fourmis. Quand arrive le désastre, chaque personne a son rôle et sait ce qu’il doit faire pour tenir le coup ». Tetiana Pechonchyk est une tornade. On se demande si elle a déjà repris son souffle depuis le 24 février dernier. A la tête de Zmina, centre pour les droits humains basé à Kiev, elle se démène, comme beaucoup d’autres membres de la société civile, pour documenter les exactions de l’armée russe. « Il y a les armes lourdes, envoyées par nos alliés depuis l’étranger, qui font toute la différence. Mais il y a aussi cet immense et invisible soutien et élan de la société. Notre ennemi est très agressif, commande la deuxième armée du monde. Quelles sont nos options ? On a dû s’adapter. On ne peut pas gagner cette guerre avec seulement de la poudre à canon. » Une petite phrase qui résume à elle seule l’esprit de résistance qui anime la population ukrainienne depuis un an.