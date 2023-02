Bruno Fernandes impressionné par la manière dont Erik ten Hag gérait Cristiano Ronaldo (vidéo)

Manchester United connaît une belle saison en Premier League, occupant actuellement la 3e place du classement à cinq points du leader Arsenal. L’arrivée d’Erik ten Hag y est forcément pour quelque chose, l’entraîneur arrivant avec ses méthodes. Il n’a d’ailleurs pas hésité à tenir tête à certains cadres et notamment Cristiano Ronaldo lorsqu’il évoluait au club en début de saison. Et Bruno Fernandes en est assez admiratif.

Dans un entretien pour BT Sport, le Portugais a dévoilé les premières impressions qu’a eu le vestiaire mancunien à l’arrivée du coach. « Il est du genre à demander que les choses soient faites. Et si on ne les faisait pas, on était écarté », explique Fernandes. « On était un peu surpris et on se demandait tous : ‘ Il va le faire ou pas ? Si un grand joueur ne fait pas ce qu’il veut, est-ce qu’il va le démonter ?’. Et il l’a fait. Plusieurs fois. Il l’a fait avec Cristiano, avec Jadon (Sancho) et Marcus (Rashford). »

Le milieu de terrain portugais évoque plus particulièrement la manière dont ten Hag a géré Rasford au retour de la Coupe du monde. Alors que l’international anglais était en grande forme, l’entraîneur l’a mis sur le banc face à Wolverhampton. La raison : il a manqué une réunion d’équipe en amont de ce match à cause d’une panne de réveil. « Il a fait quelque chose de mal et le manager l’a sorti », raconte Fernandes. « Dans un premier temps, on s’est dit ‘C’est notre élément clé, on a besoin de lui’. Mais dans un deuxième temps, j’étais assis avec David (De Gea) et je lui dis : ‘C’est comme ça que ça doit être, parce que sinon, les plus jeunes vont penser s’il ne fait rien avec Rashford, il ne me fera rien avec nous non plus’. »