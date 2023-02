Laurence Vielle, libre chant

Billets d’où, Laurence Vielle, Le Castor Astral, 208 p., 9 €.

On parle d’elle. On dit « Laurence Vielle, la poétesse ». Ou « Laurence Vielle, la comédienne ». On a tout faux. Laurence Vielle est une chanteuse. Elle swingue. Elle scatte. Elle rappe. Elle muse. Elle be-boppe. Elle vocalise. Elle jazze. Elle slamme… Ses textes, livrés à la volée, sans ponctuation, c’est tout un récital, comme si Nougaro, Abd Al Malik et Prévert s’étaient donné rendez-vous dans sa taupinière. Alors on la lit, on l’écoute en battant du pied.