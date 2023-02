Serge Kubla (légèrement) condamné au terme d’une trop longue procédure

C’est l’issue (sauf en cas d’appel) d’une procédure excessivement longue. Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné jeudi l’ancien ministre wallon de l’Economie Serge Kubla (ex-MR) à une peine de deux ans de prison avec sursis, plus une amende de 60.000 euros et une confiscation de 600.000 euros pour corruption et blanchiment dans l’affaire Duferco. Ce « procès Duferco » était finalement seulement le « procès Kubla » puisque la société italo-suisse et deux de ses dirigeants, Antonio Gozzi et Massimo Croci, ont bénéficié de la prescription ou d’acquittements selon les préventions. Quant à l’ancien Premier ministre congolais Adolphe Muzito, qui a reçu selon Serge Kubla 20.000 euros d’avance sur une commission qui aurait pu s’élever à un demi-million de dollars, les poursuites contre lui ont tout simplement été abandonnées en raison de son immunité. « C’est une affaire avec un corrompu mais pas de corrupteur », résume le journaliste d’investigation Philippe Engels, qui a consacré plusieurs enquêtes à cette affaire Duferco.

Manuel d’évasion fiscale

Les faits jugés ce jeudi ont été commis entre 2010 et 2012. L’enquête avait commencé en 2014. L’entreprise sidérurgique avait décidé d’investir dans la Société nationale de Loterie congolaise (la Sonal), partiellement publique, dans l’espoir de faire avancer sa cause dans le domaine minier. Serge Kubla fut alors approché par un homme d’affaires français pour jouer les intermédiaires en faveur de Duferco. Le contrat retrouvé par les enquêteurs prévoyait de verser des commissions d’un montant de 500.000 dollars à des responsables de société des jeux de hasard et à des hommes politiques de République démocratique du Congo (RDC). Dont le Premier ministre de l’époque. Serge Kubla a d’ailleurs admis avoir versé à la femme de ce dernier 20.000 euros en cash à Bruxelles, à titre d’avance. Il a aussi assisté à une autre remise de fonds à des gérants de la Sonal.

Le libéral gérait par ailleurs un patrimoine secret, avec un compte en suisse, une société maltaise, une panaméenne, des factures adressées à une société écran au Liechtenstein… Le tribunal a décrit un vrai petit manuel de l’évasion fiscale. Son compte suisse recelait quelque 1,4 million d’euros en 2013, avant que Serge Kubla n’en retire une bonne moitié en cash, petit à petit, depuis une filiale de la banque au Luxembourg. La présidente de la 59e chambre correctionnelle, Anne Carlier, a souligné « l’absence totale de transparence de l’origine de ces fonds en Suisse ».

Le tribunal a considéré « la gravité particulière de tout acte de corruption, surtout de la part d’un homme qui avait encore des mandats publics ». « De telles pratiques contribuent à maintenir des écarts de richesse au profit de nantis, dans l’un des pays les plus pauvres du monde » qu’est la République démocratique du Congo. Une sentence aussi sévère en mots que relativement légère en termes de peines prononcées. Le tribunal a en effet acquitté l’ancien ministre wallon sur certains points, mais aussi tenu compte du délai particulièrement long de la procédure. Neuf ans ! En cause : une instruction – confiée au juge Claise – complexe car internationale et sans aucune aide de la partie congolaise, des requêtes Franchimont, en Cassation, la coupure due à la pandémie…

« A priori positif »

« Je dois encore faire l’examen de ce jugement, qui est long, avec mes avocats et voir exactement ce qui en découle », a déclaré Serge Kubla à la sortie de la salle, devant les caméras. « Ce n’est donc pas forcément fini, mais j’ai un a priori positif », a ajouté l’ex du MR.