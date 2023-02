Kirstin Innes: «Clio Campbell sur Google, ça m’amuse»

Reine d’un jour, Kirstin Innes, traduit de l’anglais (Ecosse) par Marguerite Capelle et Anatole Pons-Reumaux, Métailié, 512 p., 23 €, ebook 9,99 €

Un énorme tube pop au début des années 90 et puis des petites tournées, des disques plus folks, plus écossais. Clio est peut-être une has been mais elle se bat, au quotidien, contre les injustices, contre la politicaille, contre la façon dont on la traite, dont on traite les femmes. Elle est chaotique, Clio, incendiaire, refusant tout compromis. Elle est séductrice aussi, charismatique, passionnée. Elle est parfois tout en énergie politique et parfois en lambeaux. Elle est humaine, elle est attachante.