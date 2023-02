Sergio Ramos met un terme à sa carrière internationale avec l’Espagne: «Le coach m’a indiqué que je n’entrais pas dans ses plans»

Ramos avait déjà manqué le dernier Mondial, non-sélectionné par Luis Enrique. Le nouvel entraîneur Luis de La Fuente a décidé de suivre ce mouvement. Au grand regret du défenseur et ancien capitaine de La Roja. « Je crois sincèrement que mon parcours méritait de s’achever de mon propre choix ou parce que mes performances n’étaient plus au niveau de l’équipe nationale. Non pas à cause de mon âge ou d’autres raisons, dont je n’ai pas entendu parler directement, mais que j’ai certainement ressenti. »

« J’admire et j’envie des joueurs comme Modric, Messi et Pepe », poursuit Ramos dans son communiqué. « Ils sont l’essence même de la tradition, des valeurs, de la méritocratie et de la justice du football. Malheureusement, ce ne sera pas le cas pour moi car le football n’est pas toujours juste et n’est jamais juste du football. »