Elizabeth Strout, Tristan Savin… : les Livres du Soir en bref

Oh, William ! ***

Elizabeth Strout

Lucy Barton pour une troisième tranche de vie, un régal. Veuve, soutien involontaire d’un ex-mari redevenu célibataire malgré lui, elle mène une vie libre et dispersée, à l’écoute des autres et à la recherche de ce qu’elle a peut-être manqué dans le passé. Quand elle pense « Oh, William », peut-être, finit-elle par comprendre, veut-elle dire : « Oh, Lucy ! » Sans apitoiement, ce qui est un tour de force.

Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Pierre Brévignon, Fayard, 245 p., 21,50 €, ebook, 14,99 €.

El Mirador ***

Tristan Savin